Karakoçan'da Muş-Bursa seferini yapan yolcu otobüsüne saldırı

Muş'tan Bursa'ya giden otobüs, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde duraklama sırasında bazı kişiler tarafından sözlü saldırıya uğradı ve ardından fiziksel saldırıya dönüştü. Olayda yolcular büyük korku yaşarken, otobüste maddi hasar meydana geldi.

Muş'tan Bursa'ya seyir halinde olan yolcu otobüsü, Elazığ'ın Karakoçan ilçesi mevkiinde saldırıya uğradı.

İddiaya göre lavaboya gitmek isteyen bir yolcu için kısa süreliğine duran 34 AT 4949 plakalı otobüse, yolcu indikten sonra çevrede bulunan bazı kişiler tarafından sözlü saldırı yapıldı. Otobüs şoförü Melik Taşdemir, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Bir yolcumuz lavaboya gitmek istedi. Biz de müsait bir yerde durabileceğimizi söyledik. Yolcu indikten sonra bir vatandaş yolcuya hakaret etti. Ardından araçta çalışan personele ağır sözler kullanıldı. Diğer yolcuların müdahale etmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Ağaç, demir ne buldularsa vurmaya çalıştılar. Biz araya girmeye çalışınca olay daha da büyüdü. Şu anda mağduriyet yaşıyoruz, yolumuza devam edemiyoruz. Otobüste 42 yolcu vardı, çocuklar ve aileler de bulunuyordu."

Otobüste yolcu olarak bulunan Ayşe Akçil ise olay anlarını şöyle anlattı:

"Muş-Bursa seferini yapan otobüste seyahat ediyorduk. Karakoçan mevkiinde otobüse saldırı gerçekleşti. Otobüsün kendisine, şoföre ve muavine saldırdılar. Çok korktuk. Çok sayıda çocuk ve yaşlı yolcu vardı. Şoförü öldürmek istercesine saldırdıklarını gördük."

Yaşanan olayın ardından otobüs, araç kabul tesislerinde durdurularak jandarmaya bilgi verildi. Olayla ilgili olarak şoför, muavin ve otobüste bulunan tüm yolcuların şikayetçi olduğu, tarafların ifade verdiği öğrenildi. Olay sonrası yolcular büyük korku yaşarken, otobüste maddi hasar oluştuğu bildirildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
