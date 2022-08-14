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Yolcu otobüsünde 3 kilo 660 gram eroin yakalandı

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Yolcu otobüsünde 3 kilo 660 gram eroin yakalandı

Malatya'da polisinin şüphe üzerine durdurduğu bir yolcu otobüsünde 3 kilo 660 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Malatya'da polisinin şüphe üzerine durdurduğu bir yolcu otobüsünde 3 kilo 660 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Malatya- Elazığ karayolu Kale ilçesi yol uygulama noktasında şüphe üzerinde durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda bir valiz içerisinde 7 paket halinde toplamda 3 kilo 660 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Malatya 3. Sayfa Haberler

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