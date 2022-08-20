Asker adaylarını taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 30 yaralı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü şarampole devrildi. Asker adaylarını taşıyan otobüsteki 1 kişi öldü, 10'u ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı.
Bu sabah saat 07.00 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Hüdai kaplıcaları yakınında Yalova'dan Antalya'ya giden henüz sürücüsü belirlenemeyen yolcu otobüsü, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.
50 METRE SÜRÜKLENDİLER
Asker adaylarının bulunduğu otobüs, yaklaşık 50 metre sürüklenirken içindeki 1 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 10'unun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.