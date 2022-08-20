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Asker adaylarını taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 30 yaralı

Asker adaylarını taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 30 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü şarampole devrildi. Asker adaylarını taşıyan otobüsteki 1 kişi öldü, 10'u ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı.

Bu sabah saat 07.00 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Hüdai kaplıcaları yakınında Yalova'dan Antalya'ya giden henüz sürücüsü belirlenemeyen yolcu otobüsü, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 30 yaralı

50 METRE SÜRÜKLENDİLER

Asker adaylarının bulunduğu otobüs, yaklaşık 50 metre sürüklenirken içindeki 1 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 10'unun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 30 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Antalya 3. Sayfa Güncel Haberler

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