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Pozantı'da Otobüs Bariyere Çarptı: 5 Yaralı

Pozantı'da Otobüs Bariyere Çarptı: 5 Yaralı
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Adana’nın Pozantı ilçesinde Lüks Mersin firmasına ait yolcu otobüsünün yaptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde Lüks Mersin firmasına ait yolcu otobüsünün yaptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Pozantı-Niğde Otoyolu Pozantı kuzey çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 33 yolcunun bulunduğu Lüks Mersin firmasına ait 33 SV 893 plakalı Setra marka yolcu otobüsü, beton bariyere çarptı. Kaza sonucu yolcu otobüsü ağır hasar alırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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