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Artvin'de Minibüsün Hatalı Sollaması Kamerada: Son Anda Faciadan Dönüldü

Artvin'de Minibüsün Hatalı Sollaması Kamerada: Son Anda Faciadan Dönüldü
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Artvin'in Şavşat-Artvin kara yolunda bir yolcu minibüsü, önündeki aracı sollamak için karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Zafer Aydınlı'nın kullandığı otomobil, minibüsü fark ederek son anda fren yaptı ve büyük bir kaza önlendi. Tehlikeli anlar, araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Artvin'de hatalı sollama yaparak karşı şeride geçen yolcu minibüsü, karşı yönden gelen otomobille çarpışmaktan son anda kurtuldu. Tehlikeli anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, Şavşat-Artvin kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki yolcu minibüsü, önünde ilerleyen aracı sollamak amacıyla karşı şeride geçti.

Bu sırada karşı yönden otomobiliyle gelen Zafer Aydınlı, minibüsü fark ederek ani fren yaptı. Aydınlı'nın aracını son anda durdurmasıyla muhtemel bir kazanın önüne geçildi.

Yolcu minibüsünün şerit ihlali yaptığı ve karşı yönden gelen otomobille çarpışmaktan son anda kurtulduğu tehlikeli anlar, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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