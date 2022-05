Yolcu minibüsünün çarptığı panelvan araç bahçe duvarına devrildi

BAHÇE, OSMANİYE (İHA) - Eskişehir'de yolcu minibüsünün çarptığı panelvan araç yol kenarında bulunan siteye ait bahçenin duvarına devrildi.

Kaza, Batıkent Mahallesi Kardak Sokak'ta meydana geldi. 23 hat numaralı, 26 M 0014 plakalı yolcu minibüsü, Leventoğlu Sokak istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan 26 PP 781 plakalı panelvan araca çarptı. Panelvan araç, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki siteye ait bahçe duvarının üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Bahçe duvarının üzerine devrilen panelvan araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

"Burası her an için kazaya müsait bir yer"

Görgü şahitlerinden Erkan Dozakcı, aynı yerde sürekli olarak kazaların meydana geldiğini belirtti. Yetkililere önlem almaları konusunda çağrıda bulunan Dozakcı, "Burada sürekli haftada 1 veya 2 kez kaza oluyor. En büyüğü bu oldu. Onun haricinde ya tampon kopuyor, ya teker kırılıyor, bir şeyler oluyor. Her zaman bir kaza. Can güvenliği olarak burada kimsede bir güvenlik yok. Buradan insanlar, çocuklar, cami cemaati geçiyor. Burada birkaç kasisin olması kazayı önleyebilir. Her an için kazaya müsait bir yer burası" dedi. - ESKİŞEHİR

