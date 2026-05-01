Yola kaçan futbol topu kazaya neden oldu: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde parkta oyun oynayan çocukların yola kaçırdığı futbol topuna çarpan motosiklet sürücüsü kaza yaparak sürüklenmesine neden oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde parkta oyun oynayan çocukların yola kaçırdığı futbol topuna çarpan motosiklet sürücüsü kaza yaparak sürüklenmesine neden oldu. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza olmasını istemediklerini ancak oyun oynayacak başka yerleri olmadığını belirten çocuklar futbol sahası istedi.

Kaza, Manavgat ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hastane Caddesi istikametine seyir halindeki kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü 9029 sokak kesişimine yaklaştığı sırada parkta oyun oynayan çocukların yola kaçırdığı futbol topuna çarptı. Futbol topunun ön tekerin altına girmesi nedeniyle motosikletin kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü devrilerek sürüklendi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Futbol sahası istediler

Öte yandan, yola toplarının kaçması nedeniyle kazanın yaşanmasına neden olan mahallenin çocukları, futbol oynamak için sahaları olmadığı için parkta futbol oynamak zorunda kaldıklarını söyledi. Yola kaçan toplar nedeniyle daha önce de kazaların yaşandığını belirten çocuklar yetkililerden mahallelerine en azından halı saha yapmalarını istedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
