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Yola fırlayan küçük çocuğa hafif ticari araç böyle çarptı

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Adana'da yola fırlayan küçük çocuğa hafif ticari araç hafif ticari aracın çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada şans eseri küçük çocuk hafif sıyrıklarla olayı atlattı.

Yola fırlayan küçük çocuğa hafif ticari araç böyle çarptı

ADANA - Adana'da yola fırlayan küçük çocuğa hafif ticari araç hafif ticari aracın çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada şans eseri küçük çocuk hafif sıyrıklarla olayı atlattı.

Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan koşarak yola fırlayan küçük çocuğa seyir halindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın ardından çocuk ayağa kalkarken, çevredekiler çocuğun yardımına koştu. Vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun hafif yaralandığı ve kontrollerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çocuk Adana Güvenlik Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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