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Köpek Yola Fırladı, 6 Araç Zincirleme Kaza Yaptı

Köpek Yola Fırladı, 6 Araç Zincirleme Kaza Yaptı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde yola fırlayan köpeğin neden olduğu 6 araçlı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmazken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yola fırlayan köpeğin neden olduğu 6 araçlı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmazken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Karacalar Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametine seyir halindeki hafif ticari araç yola fırlayan köpeğe çarparak devrildi. Kaza anında aynı yönde seyreden diğer araçların devrilen araca çarpmamak için yavaşlaması sonucu 5 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonucu aracın çarptığı köpek telef olurken, şans eseri yaralanan olmadı. Olay yerine 112 sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluşurken araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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