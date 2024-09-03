Üye Girişi
Haberler

Yola fırlayan köpek kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de yola aniden çıkan köpekten dolayı meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Yola fırlayan köpek kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı

DENİZLİ - Denizli'de yola aniden çıkan köpekten dolayı meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatı kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan henüz sürücü belirlenmeyen 20 PA 400 plakalı aracın önüne yolda bir sokak köpeği atladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü köpeğe çarptıktan sonra refüje çıktı. Otomobil refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenin ise cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acıpayam Denizli 3-sayfa trafik Güncel Kaza

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten polislerin yargılandığı davada yeni karar

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten polislerin yargılandığı davada yeni karar

 Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

 Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Acun 4 Eylül'de evleniyor mu? Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evlenecek? Ayhan Bora Kaplan kimdir? Ayhan Bora Kaplan soruşturması nedir? Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Islahat Fermanı nedir? Hangisi ''daha iyi, en iyi'' anlamına gelir? Bihter kelimesinin anlamı nedir, ne anlama gelir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba, Dikey Süpürge... BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? ELEKTRİKLİ BİSİKLET, BUHARLI ÜTÜ... HAMSTER KOMBAT 3 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS Ön Lisans sonuçları saat kaçta, nereden açıklanacak? (sonuc.osym.gov.tr) Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut ne zaman öldü? Münevver Karabulut cinayeti KİRA ZAM ORANI NE OLACAK? Eylül ayı kira zam oranı belli oldu mu? Eylül ayında kiralara ne kadar zam yapılacak? Dilruba Kayserilioğlu tutuklanacak mı? Sokak röportajında konuşan Dilruba kaç yıl hapis yatacak?
title