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Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü, Tabanca ile Ateş Açıldı

Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü, Tabanca ile Ateş Açıldı
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İzmir'in Alsancak semtinde yol verme nedeniyle çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı. Olayda 2 şüpheli gözaltına alındı, bir kişi tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde, yol verme tartışması kavgaya dönüşünce tabancasına davranan kişi, önce havaya sonra da kaçtığı kişilere doğru ateş açmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 05.20 sıralarında Alsancak 1471 ve 1456 sokak kesişiminde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, yol verme tartışması bir anda kavgaya dönünce iki grup birbirine girdi. Daha sonra tabancasına davranan bir kişi ise önce havaya sonra da kaçan kişilere doğru ateş etti. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, sokakta çocukların ve kadınları olduğu, bir kadının ise şok geçirerek olayın ortasında kaldığı anlar yer aldı. Kamera görüntülerini inceleyen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüphelilerden A.C.V. (22) ve A.G.'yi (22) suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülerek ifadeleri alınan şahıslardan A.G., buradaki işlemlerinin ardından serbest kaırken, adliyeye sevk edilen A.C.V., ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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