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Yol verme meselesinden kamyoneti kurşunlayan otomobil sürücüsü tutuklandı

Yol verme meselesinden kamyoneti kurşunlayan otomobil sürücüsü tutuklandı
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Samsun'da cadde üzerinde seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden çıkan anlaşmazlık sonucu kamyonete tabancayla ateş açan otomobil sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da cadde üzerinde seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden çıkan anlaşmazlık sonucu kamyonete tabancayla ateş açan otomobil sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto aksesuar işi sahibi F.M.K. (34), idaresindeki Fiat Tofaş marka otomobille seyir halindeyken pazarcılık yapan Y.K. (33) yönetimindeki kamyonet ile yol verme meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşadı. F.M.K., seyir halindeki Y.K. idaresindeki kamyonete tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun pazarcının kamyonetinin sağ ön farına isabet etti. İhbar üzerinde F.M.K., Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Irmak Polis Merkezine teslim edilen F.M.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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