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Aksaray'da Sürücü Yol Ortasında Sızıp Kaldı! Alkollü Olduğu Belirlendi

Aksaray'da Sürücü Yol Ortasında Sızıp Kaldı! Alkollü Olduğu Belirlendi
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Aksaray'da seyir halindeki bir sürücü, aracını yol ortasında durdurup direksiyon başında sızıp kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uyuyan sürücüyü uyandıran ekipler, şahsın alkollü olduğunu tespit etti. Ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen sürücü, yakınlarına teslim edildi.

Aksaray'da seyir halindeyken aracıyla yol ortasında durun ilginç bir şekilde sızıp kalan sürücü, ekipleri alarma geçirdi. Alkollü olabileceği düşünülen sürücü ambulansta muayene edildi.

Olay, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu düşünülen Aydın S. isimli sürücü 42 ARG 717 plakalı aracıyla seyir halindeyken bulvar üzerinde aracını yol ortasında durdurup araç içinde sızıp kaldı. Araçta sürücünün hareketsiz halde durduğunu gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese intikal eden polis ekipleri uyuyan şahsı uyandırarak kendinde olmadığını ve alkollü olduğunu söyledi. Polis ve sağlık ekipleri tarafından araçtan indirilen sürücü ambulansa alınarak sağlık kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri ise şahsın bir yakınana ulaşarak aracı ve muayenesinin ardından şahsı teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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