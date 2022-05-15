Ordu'da yol kesme tartışması kanlı bitti! Öz yeğeni, 80 yaşındaki amcasını öldürdü - Haberler

Ordu'da yol kesme meselesi yüzünden çıkan tartışma ölümle bitti. 40 yaşındaki T.Ç'nin 80 yaşındaki amcası Halit Çelik'i öldürdüğü olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi Çakmak mevkiinde meydana geldi.

ARACINDA BULUNAN AV TÜFEĞİYLE VURDU

T.Ç ile amcası Halit Çelik, yol kesme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkeli yeğen aracında bulunan av tüfeği ile amcasına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, Halit Çelik'i kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Halit Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Halit Çelik'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olay sonrası kaçan yeğen T.Ç'nin yakalanması için jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.