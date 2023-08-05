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Yol Kenarında Ölü Bulunan Çiftin Gönül İlişkisi Ortaya Çıktı

3. Sayfa Haberleri

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, yol kenarında park halindeki otomobilde silahla vurulmuş cesetleri bulunan Özay Gül ve Selda Karaca'nın olay günü evden çıktıktan sonra ailelerinin, telefonlarına bir daha ulaşamadığı belirtildi. Her ikisi de evli olan Gül ile Karaca'nın gönül ilişkisi yaşadıkları öne sürüldü. Özay Gül ve Selda Karaca'nın cenazesi Malatya'nın Arapgir ilçesinde defnedildi.

HER İKİSİ DE EVLİ

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, yol kenarında park halindeki otomobilde silahla vurulmuş cesetleri bulunan Özay Gül ve Selda Karaca'nın olay günü evden çıktıktan sonra ailelerinin, telefonlarına bir daha ulaşamadığı belirtildi. Her ikisi de evli olan Gül ile Karaca'nın gönül ilişkisi yaşadıkları öne sürüldü. Özay Gül ve Selda Karaca'nın cenazesi Malatya'nın Arapgir ilçesinde defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - 3. Sayfa

Yıldızeli Malatya Sivas 3. Sayfa Haberler

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