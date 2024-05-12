Yol kenarında bekleyen kadına yangın söndürme tüpü sıktılar
İstanbul'da Pendik'ten Kartal istikametine ilerleyen otomobildeki şahıslar, yol kenarında bekleyen kadına yangın söndürme tüpü sıktı. O anlar yolda seyreden bir başka aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
İstanbul Pendik'te yol üzerinde seyreden bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
ARACIN İÇİNDEN YANGIN TÜPÜ SIKTILAR
Pendik'ten Kartal istikametine ilerleyen bir otomobildeki şahıslar, yol kenarında bekleyen kadının üzerine yangın söndürme tüpü sıktı.
KENDİNİ YOLUN DİĞER TARAFINA ATTI
İnternete düşen görüntülerde aracın içerisinden sıkılan yangın tüpünün etkisiyle kadının kendini yolun diğer tarafına attığı anlar yer aldı.