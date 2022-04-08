Yol çalışması yapan iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Haberler

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Yol çalışması yapan iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yol çalışması yapan iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.

DOĞANKENT, GİRESUN (İHA) - Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Güdül Köyü'nde yapılan yol çalışması sırasında bir iş makinesi operatörü yaklaşık 50 metreden dere yatağına yuvarlandı. Meydana gelen kazada iş makinesi operatörü Umut Özdemir (41) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Yol çalışması yapan iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğankent, Giresun, 3. Sayfa, Haberler

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