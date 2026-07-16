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Yol çalışması mağduru oldu, 10 bin lira ceza kesildi

Yol çalışması mağduru oldu, 10 bin lira ceza kesildi
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Kahramanmaraş'ta yol çalışmaları nedeniyle tek şeritli yola giren 72 yaşındaki emekli sürücüye 'ters yönde araç kullanmak' gerekçesiyle 10 bin lira ceza kesildi. Sürücü, cezanın iptali için mahkemeye başvurdu.

Kahramanmaraş'ta yol çalışması nedeniyle ters yöne girdiği gerekçesiyle 10 bin lira para cezası kesilen sürücü, "Yollar çalışma nedeniyle kapalıydı ben tek şeritli yoldan gittim. Bu cezanın iptal edilmesini talep ediyorum" dedi.

Onikişubat ilçesinde yol çalışmaları nedeniyle güzergahın sürekli değişmesi ve bazı noktalarda yeterli yönlendirme levhasının bulunmaması vatandaşları mağdur ediyor. Son olarak otomobil sürücüsü emekli 72 yaşındaki Remzi Kaplan, bölgede devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle değişen trafik akışı içinde tek şerit olarak kullanılan yola girdi. Aynı güzergahta başka araçların da ilerlediğini belirten sürücüye, trafik ekipleri tarafından 'ters yönde araç kullanmak' gerekçesiyle 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kesilen 10 bin liralık idari para cezasına itiraz eden emekli sürücü, Kahramanmaraş Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak cezanın iptalini talep etti.

Kaplan, "Benim hastanede randevum vardı. Yollar çalışma nedeniyle kapalıydı ben tek şeritli yoldan gittim. Bana 10 bin lira ceza kesmişler ben bu cezanın iptal edilmesini talep ediyorum. Bu zamana kadar yol böyle bir şeyle karşılaşmadım. Şirketler kafalarına göre yol kapatıyorlar. Bunu belki fahri trafik müfettişi belki de polis memuru yazmıştır bilmiyorum ama arkamda da önümde de araç vardı" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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