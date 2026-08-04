Bandırma'da Panik Sürücüsü Geri Vitesle Kaza Yaptı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yokuşta ilerleyen hafif ticari aracın sürücüsünün panikleyerek geri vitese takıp gaza basması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ışıklarda bekleyen ticari araç ile sinyalizasyon direği zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda özel hastane istikametindeki yokuşu çıkan hafif ticari araç sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle panikleyerek aracını geri vitese aldı. Kontrolden çıkan araç, geri hareket ederek trafik ışıklarında bekleyen ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç daha sonra sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, sinyalizasyon sistemi de zarar gördü. Olayda yaralanan olmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı