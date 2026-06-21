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YKS'ye yetişemeyen öğrencinin imdadına jandarma yetişti

YKS'ye yetişemeyen öğrencinin imdadına jandarma yetişti
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ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ikinci gününde, Buharkent'ten Nazilli'ye gelen bir öğrenci sınav yerini karıştırdı. Jandarma ekipleri, öğrenciyi 7 dakikada doğru kampüse yetiştirerek AYT oturumuna katılmasını sağladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci gün oturumlarında, sınava geç kalma riski yaşayan bir öğrencinin yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının gerçekleştirildiği bugün, Buharkent ilçesinden sınava katılmak üzere Nazilli'ye gelen bir öğrenci, sınav yerini karıştırınca zamanla yarıştı. Sınavının Nazilli Sümer Kampüsü'nde yapılacağını düşünen öğrenci, yanlışlıkla İsabeyli Mahallesi'ndeki kampüse gitti. Durumu fark etmesinin ardından yardım talebinde bulunan öğrenciye, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Motosikletli Asayiş Timleri destek verdi. Jandarma ekipleri, öğrenciyi bulunduğu noktadan alarak yaklaşık 7 dakika içerisinde Sümer Kampüsü'ndeki sınav merkezine ulaştırdı. Sınav merkezine zamanında yetiştirilen öğrenci AYT oturumuna katılma imkanı bulurken kendisine destek olan jandarma ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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