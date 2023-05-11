Yiyecek aramak için mahalleye inen ayı kamerada Rize'nin Hemşin ilçesinde yiyecek arayan bir ayının evin etrafında dolanma anları mahallede bulunan bir evin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Yiyecek aramak için mahalleye inen ayı kamerada

RİZE - Rize'nin Hemşin ilçesinde yiyecek arayan bir ayının evin etrafında dolanma anları mahallede bulunan bir evin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, Hemşin ilçesine bağlı Bahar Mahallesinde gece saatlerinde yaşandı. Bahar mahallesinde akşam saatlerinde yiyecek arayan bir ayı mahallede ikamet eden Ergün Güven'in evine ait güvenlik kameralarına yansıdı. Mahalleye giren ayı bir süre evin çevresinde dolaştıktan sonra gözden kayboldu. Mahalle sakinleri ise mahalleye giren ayılar için yetkililer tarafından bir an önce çözülmesini istedi. Evlerinin etrafında ayının dolanmasından ötürü korktuklarını ifade eden mahalle sakinleri önlem alınması gerektiğini söyledi.