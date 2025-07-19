Yıldırımın Neden Olduğu Yangında Çiftçi Emeğini Kurtardı

Yıldırımın Neden Olduğu Yangında Çiftçi Emeğini Kurtardı
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Denizli'nin Kale ilçesinde yıldırım düştükten sonra anızda başlayan yangın, ekili buğday tarlasına sıçradı. 63 yaşındaki Mehmet Fındıklı, yangını traktörle sürüklediği yaş dallarıyla 15 dakikada söndürerek 8 ton buğdayını kurtardı.

Denizli'de yıldırım düşmesi sonucu anızda başlayan yangının, ekili araziye sıçraması sonucu yaklaşık 8 ton buğday kül oldu. Hasada gün sayan yaşlı çiftçi, traktörüne bağladığı yaş dalları alevlerin üzerinden sürükleyerek yangını söndürdü.

Olay, Kale ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsim normalleri üzerinde devam sıcaklıkların hakim olduğu Kale ilçesinde, aniden fırtına çıktı. Fırtınayla birlikte etkili olan gök gürültülü sağanak yağış esnasında, mahallenin yakınında bulunan ve birkaç gün önce hasadı yapılan tarlaya yıldırım düştü. Anızda başlayan yangın, fırtınanın etkisiyle büyüyerek, yan tarlada bulunan ekili buğday tarlasına sıçradı.

15 dakikada emeğinin 3'te birini kaybetti

Yıldırım düştüğünü ve alevlerin tarlasına sıçradığını gören 63 yaşındaki çiftçi Mehmet Fındıklı, bahçesinde bulunan ceviz ağacını keserek, emeğini kurtarmak için büyük bir risk aldı. Traktörünün arkasına bağladığı yaş dalları alevlerin üzerinde sürükleyen yaşlı çiftçi, yağmurun da etkisiyle alevleri 15 dakika içerisinde söndürmeyi başardı.

Yaklaşık 15 dakika süren yangında 45 dekarlık buğday tarlasının yaklaşık 3'te 1'inin zarar gördüğünü belirten çiftçi Mehmet Fındıklı, alevlerin 8 ton buğdayına zarar verdiğini söyledi. Emeğini kurtarmak için çaba harcadığını kaydeden Fındıklı, "Aile olarak, ürünümüzü hasat etmeyi bekliyorduk. Ancak başımıza böyle bir şey geldi. Ceviz ağacından dal keserek, yangını söndürmeyi başardım" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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