Yıldırım sürüyü telef etti Yıldırım sürüyü telef etti Malatya'da küçükbaş sürüsünün üzerine yıldırım düştü. Yıldırım sürüyü telef etti MALATYA - Malatya'da küçükbaş sürüsünün üzerine yıldırım düştü. Olayda 40 küçükbaş hayvan telef oldu. Malatya'da bir süredir sağanak yağış etkili olurken, Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Asıpınar mezrasında küçükbaş hayvanlarını otlatan İsmet S.'ye ait sürünün üzerine yıldırım düştü. İlk belirlemelere göre 40 küçükbaş hayvanın telef olduğu olayda, sürü sahibi maddi kaybının çok fazla olduğunu belirterek yetkilierden yardım istedi. İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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