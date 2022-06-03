Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü Denizli'nin Buldan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu makilik sahada başlayan örtü yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu makilik sahada başlayan örtü yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevrede yaşayan vatandaşlar ve itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürülen yangında, 10 dönüm alan zarar döndü.

Yangın, Buldan ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bölgede etkili olan şiddetli yağış sırasında düşen yıldırım, makilik alanda yangın çıkmasına neden oldu. Alevleri fark eden vatandaşları hızlıca müdahale etmeye başlayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevlere müdahale etmeye başladı. Uzun uğraşlar sonucu yangın vatandaşlarında yardımıyla kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Acıkara - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title