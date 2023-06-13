Yıldırım düşme anı kampçıların kamerasına takıldı
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Yıldırım düşme anı kampçıların kamerasına takıldı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kamp yapan vatandaşlar yıldırım düşme anını görüntüledi.
Yıldırım düşme anı kampçıların kamerasına takıldı
ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kamp yapan vatandaşlar yıldırım düşme anını görüntüledi.
Ankara genelinde bir süredir etkili olan sağanak yağış sırasında Kızılcahamam Çeltikçi mevkiinde kamp yapan vatandaşların kamerasına yıldırım düşme anı takıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Demirbaş - 3. Sayfa