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Yıldırım düşme anı kampçıların kamerasına takıldı

3. Sayfa Haberleri

Yıldırım düşme anı kampçıların kamerasına takıldı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kamp yapan vatandaşlar yıldırım düşme anını görüntüledi.

Yıldırım düşme anı kampçıların kamerasına takıldı

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kamp yapan vatandaşlar yıldırım düşme anını görüntüledi.

Ankara genelinde bir süredir etkili olan sağanak yağış sırasında Kızılcahamam Çeltikçi mevkiinde kamp yapan vatandaşların kamerasına yıldırım düşme anı takıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Demirbaş - 3. Sayfa

Kızılcahamam Ankara 3. Sayfa Haberler

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