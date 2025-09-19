Haberler

Yıldırım Çarpması Sonucu Çoban Genç Hayatını Kaybetti

Yıldırım Çarpması Sonucu Çoban Genç Hayatını Kaybetti
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 18 yaşındaki Murat Satı, çobanlık yaptığı arazide yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay sonrası büyük üzüntü yaşandı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yastıbulak köyünde 18 yaşındaki Murat Satı, çobanlık yaptığı arazide yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde köy kırsalında meydana geldi. Küçükbaş hayvanlarını otlatmak için meraya çıkan Murat Satı'ya aniden bastıran yağışla birlikte yıldırım isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Satı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Murat Satı'nın cenazesi otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, köyde büyük üzüntü yaşandı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
