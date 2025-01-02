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Yılbaşı Gecesi Merdivenlerden Düşen Müteahhit Hayatını Kaybetti

Yılbaşı Gecesi Merdivenlerden Düşen Müteahhit Hayatını Kaybetti
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Adana'da yılbaşı gecesi ailesiyle eğlenceye giden müteahhit Mehmet Börekçi, dönerken merdivenlerden düşerek ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'da yılbaşı gecesi ailesiyle birlikte eğlenmeye giden müteahhit, evine döneceği sırada merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti.

İddiaya göre, olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarındaki bir eğlence tesisinde meydana geldi. 3 çocuk babası müteahhit Mehmet Börekçi, yılbaşı gecesi ailesiyle birlikte gittiği eğlence mekanından çıktığı sırada merdivenlerden düştü. Ağır yaralanan Börekçi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Börekçi, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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