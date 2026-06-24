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Eliyle yakaladığı yılan bacağını ısırdı: O anlar kamerada

Eliyle yakaladığı yılan bacağını ısırdı: O anlar kamerada
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Hatay'da 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Kemal Başer, bir evin bahçe duvarında saklanan karayılanı aparat kullanmadan yakalarken bacağından ısırıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Hatay'da 'Yılancı Kemal' olarak tanınan Kemal Başer, bahçe duvarında saklanan karayılanı dakikalarca süren mücadelenin ardından yakaladı. Yılanı aparat kullanmadan yakalayan Başer'in bu sırada yılan tarafından bacağından ısırıldığı anlar kameraya yansıdı.

Payas ilçesi merkezinde bir evin bahçesine giren karayılan, bahçe duvarındaki deliğe kaçtı. Duvardaki deliğe giren karayılanı gören ev sahibi, durumu itfaiyeye ve 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Kemal Başer'e bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve Kemal Başer, yılanın saklandığı duvarı balyozla kırdı. Dakikalarca süren mücadelenin ardından aparatsız yakaladığı karayılan, Başer'i sağ bacağından ısırdı. Başer'in balyozla duvarı kırıp karayılanı yakaladığı ve karayılan tarafından ısırıldığı anlar ise kameraya yansıdı.

"Bu zaten insanı görünce korkup kaçan bir yılandır"

Yakaladığı karayılanın bacağını ısırmasından korkmayan Başer, "Karayılan, kemirgenleri avlayan en iyi yılandır. Ovadaki büyük ve küçük farelerin hepsini yerler. Bununla beraber diğer bütün yılanları avlayabilen bir yılandır ve engerek avlar. Kendi türünü de avlar. Büyük bir karayılan küçük karayılanı yer ve bu açıdan yamyamdır. Bahçe sahiplerinin, evlerinin çevresinde görenlerin korkmaması lazım. Çünkü bu zaten insanı görünce korkup kaçan bir yılandır. Hadi bakayım sevgili karayılan, elimi de bırakırsa ama daha çok sıkıyor. Gitmek istemiyor musun, herhalde gitmek istemiyor. Zaten serbest bıraktığımda kendi kuyruğunu anında bırakıp basıp gidecek" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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