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Adıyaman'da Yıkım Sırasında Duvarın Altında Kalan İşçi Yaralandı

Adıyaman'da Yıkım Sırasında Duvarın Altında Kalan İşçi Yaralandı
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Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi'nde hasarlı bir toprak evin yıkımı sırasında Hasan Demir isimli işçi, devrilen duvarın altında kaldı. Yakınları tarafından çıkarılan Demir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Demir için olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da bir kişi hasarlı toprak evi yıkmaya çalıştığı esnada duvarın altında kalarak yaralandı.

Olay, Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 1912. Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, tek katlı ve hasarlı toprak evin yıkımında çalışan Hasan Demir isimli işçi, yıkım sırası üzerine devrilen duvarın altında kaldı. Yakınları tarafından duvarın altından çıkarılan Hasan Demir, yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Hasan Demir, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hasan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AFAD ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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