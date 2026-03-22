Fren yok, heyecan çok, geleneksel tahta araba yarışı bu yılda nefesleri kesti

Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere Köyü'nde bayramda düzenlenen tahta araba yarışları, nostaljik anlara ve eğlenceli anlara sahne oldu. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği etkinlikte sporcular, 7 kilometrelik parkurda kıyasıya yarıştı.

Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere Köyü sakinleri, çocukluk yıllarının vazgeçilmezi olan tahta arabaları yeniden yaparak Ramazan Bayramı'nda geleneksel yarış heyecanını yaşattı. Bayramın ikinci gününde düzenlenen etkinlikte köylüler hem nostalji yaşadı hem de doyasıya eğlendi.

Yeşildere Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği koordinesinde gerçekleştirilen organizasyon, 3 yıldır olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımla dikkat çekti. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği yarışlarda köy merkezi adeta festival alanına dönerken, etkinlik bayramın en renkli görüntülerine sahne oldu. Köylülerin kendi imkanlarıyla tasarladığı tahta arabalarla katıldığı yarışlarda, toplam 40 sporcu kıyasıya mücadele etti. Köy içerisindeki yaklaşık 7 kilometrelik doğal rampa parkurunun bu yıl 2 kilometrelik kısmında gerçekleştirilen yarışlar, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Sabah saatlerinde köy meydanında toplanan vatandaşlar, muhtarlık ve dernek tarafından kurulan çadırlarda çeşitli ikramlarla ağırlandı. Sporcu kayıtları ve kura çekimlerinin ardından etaplar halinde başlayan yarışlarda, katılımcılar hünerlerini sergiledi. Zaman zaman küçük çaplı kazaların da yaşanabildiği yarışlarda, sporcular güvenliği elden bırakmadı. Yarışmacılar, muhtemel risklere karşı plastik baretlerini takarak parkura çıktı.

"Bu yarışmaları biz çocukluğumuzda oynadığımız arabalarla yaptık"

Yeşildere Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sait Yıldırım, "Geleneksel olarak 3.'sünü yaptığımız tahta araba yarışının tekrardan gerçekleştirdik. Katılımcıların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yarışmacılarımız kazasız belasız güzel bir yarışma çıkardı. Köyümüz coğrafyası itibariyle Karadeniz iklimini hatırlattığı için bu tarz yarışlar uygun oluyor. Bu yarışmaları biz çocukluğumuzda oynadığımız arabalarla yaptık" dedi.

"40 yıldır ben tahta araba yapıyorum"

3 yıldır yaptığı tahta arabalarının birinci olduğunu ifade eden Adem Semerci, "Tahta arabalarının tasarımcıları benim. Oğullarımın ikisi de 3 senedir birinci oluyor. Bu tarz arabalar yapmaya çocukluğumdan beri devam ediyor. 40 yıldır ben tahta araba yapıyorum" şeklinde konuştu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
