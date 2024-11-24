Üye Girişi
Haberler

Yeşilçam oyuncusu Samim Meriç'in cenazesini bir kişi uğurladı

Yeşilçam oyuncusu Samim Meriç'in cenazesini bir kişi uğurladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilçam'da çok sayıda yapımda yer alan usta oyuncu Samim Meriç 84 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesini İstanbul'dan Çorlu'ya sadece oyuncu ve yönetmen Gani Rüzgar Şavata uğurladı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Samim Meriç, 22 Kasım'da tedavi gördüğü Sultangazi Haseki Egitim ve Araştırma Hastanesi'nde 84 yaşında hayatını kaybetti. Meriç, "Tatar Ramazan", "Beklenmeyen Misafir", "Düşler de Ölür" ve "Ağlama Sevgilim" gibi yapımlarda rol almıştı.

ACI HABERİ OYUNCULAR SENDİKASI DUYURDU

Oyuncular Sendikası acı haberi, "Değerli meslektaşımız Samim Meriç hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun." ifadeleriyle duyurdu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Samim Meriç'in cenazesi İstanbul'dan memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine gönderildi. Meriç'in cenazesi dün Velimeşe Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası köyündeki mezarlığa defnedildi.

YEŞİLÇAM EMEKÇİSİNE BÜYÜK VEFASIZLIK

Meriç'in cenazesini Çorlu'ya sadece oyuncu ve yönetmen Gani Rüzgar Şavata uğurladı. Onur Akay'a konuşan Şavata, kendisinin Meriç'i İstanbul'dan uğurlayan tek kişi olduğunu söyleyerek, "'İkisi de Cesurdu' filmi Yılmaz Güney'in üçüncü siyah beyaz filmiydi ve tekrar renkli olarak çekildiğinde Murat Soydan ve Samim Meriç'le birlikte ben de oynamıştım. Gerçekten sinemamız, meslek birimlerimiz çok vefasız. Kimse kimseyi tanımıyor bile." ifadelerini kullandı.

Yeşilçam oyuncusu Samim Meriç hayatını kaybetti

SAMİM MERİÇ KİMDİR?

Samim Meriç 1940 yılında Çorlu'da dünyaya geldi. 1960'lı yıllardan itibaren başladığı sinema serüveninde onlarca filmde rol aldı. Sonrasında senarist, yapımcı ve yönetmen olarak da sinemaya katkıda bulundu. Meriç, Tatar Ramazan filminde oynadığı "Abidin Ağa" karakteriyle hafızalara kazındı.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor

Milyonların gözü Erdoğan'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada 2 kritik başlık var

 Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli

Kar yağışı şehri resmen hapsetti! 4 ile giden yolların tamamı kapandı

 Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi

Uydu görüntüleri 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisini ortaya çıkardı
Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki 'Dersim' ifadesini değiştirdi

Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu koltuğa oturur oturmaz düğmeye bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

24 Kasım Öğretmenler Günü Öğretmenler Günü ne zaman ilan edildi? 24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi nedir? 25 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 25 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Pendik, Sultangazi, Şişli elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Muratpaşa, Alanya, Kepez elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24-25 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan öğretmen kaç yıl sonra tayin isteyebilir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.