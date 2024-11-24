Yeşilçam oyuncusu Samim Meriç'in cenazesini bir kişi uğurladı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Samim Meriç, 22 Kasım'da tedavi gördüğü Sultangazi Haseki Egitim ve Araştırma Hastanesi'nde 84 yaşında hayatını kaybetti. Meriç, "Tatar Ramazan", "Beklenmeyen Misafir", "Düşler de Ölür" ve "Ağlama Sevgilim" gibi yapımlarda rol almıştı.

ACI HABERİ OYUNCULAR SENDİKASI DUYURDU

Oyuncular Sendikası acı haberi, "Değerli meslektaşımız Samim Meriç hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun." ifadeleriyle duyurdu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Samim Meriç'in cenazesi İstanbul'dan memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine gönderildi. Meriç'in cenazesi dün Velimeşe Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası köyündeki mezarlığa defnedildi.

YEŞİLÇAM EMEKÇİSİNE BÜYÜK VEFASIZLIK

Meriç'in cenazesini Çorlu'ya sadece oyuncu ve yönetmen Gani Rüzgar Şavata uğurladı. Onur Akay'a konuşan Şavata, kendisinin Meriç'i İstanbul'dan uğurlayan tek kişi olduğunu söyleyerek, "'İkisi de Cesurdu' filmi Yılmaz Güney'in üçüncü siyah beyaz filmiydi ve tekrar renkli olarak çekildiğinde Murat Soydan ve Samim Meriç'le birlikte ben de oynamıştım. Gerçekten sinemamız, meslek birimlerimiz çok vefasız. Kimse kimseyi tanımıyor bile." ifadelerini kullandı.

SAMİM MERİÇ KİMDİR?

Samim Meriç 1940 yılında Çorlu'da dünyaya geldi. 1960'lı yıllardan itibaren başladığı sinema serüveninde onlarca filmde rol aldı. Sonrasında senarist, yapımcı ve yönetmen olarak da sinemaya katkıda bulundu. Meriç, Tatar Ramazan filminde oynadığı "Abidin Ağa" karakteriyle hafızalara kazındı.