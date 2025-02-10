Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi

Ankara'da kabus büyüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
Mansur Yavaş'ın 'Yokum' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

Yavaş'ın resti çektiği gün kritik anket sonuçları geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a bir tepki daha
Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek

Belediyelere sahipsiz köpek başına kesilecek! Rakam da az buz değil

Yerköy'de Kaçak Kazı Yapmaya Hazırlanan 7 Kişi Yakalandı

Yerköy'de Kaçak Kazı Yapmaya Hazırlanan 7 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapmaya hazırlanan 7 kişiyi yakaladı. Şüphelilerle birlikte çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesindeyken kaçak kazı yapmaya hazırlanan üç kişiyi yakaladı.

Arazide 3 kişinin izinsiz kazı yaptığını gören Jandarma ekipleri, F.K., G.K.ve M.A.isimli şüphelileri yakaladı. Şüphelilerle birlikte 3 adet kürek, 2 adet kazma, 25 metre halat ele geçirildi.

Farklı noktada kaçak kazı yapan 4 kişiden şüphelenen Jandarma ekipleri, A.E.G., B.A., E. D. ve A.C.G. isimli şüphelileri 1 adet jeneratör, 1 adet hilti ve 50 metre makaralı elektrik kablosu ile yakaladı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi
img

Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı
img

AKOM saat verdi! İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Futbolda deprem yaratan maçın ardından ilk istifa
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu

Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmama kararı aldı

Mansur Yavaş gemileri yaktı
Faizlerdeki düşüş beklentisi kısa vadeli düşük tutarlı hesaplara ilgiyi artırdı

Az parası olan daha çok kazanacak
Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.