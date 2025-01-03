Yerköy'de Jandarma Operasyonu: Fişek ve Kılıç Ele Geçirildi
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada 6 adet fişek ve 55 cm uzunluğunda bir kılıç ele geçirildi. Şahıs E.K. gözaltına alındı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Jandarma ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçtan fişek ve kılıç çıktı.
Jandarmanın arama yaptığı E.K. isimli şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 7.65 mm çapında 6 adet fişek ve 55 cm uzunluğunda bir adet kılıç ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre şahıs gözaltına alındı ve hakkındaki adli işlemler sürüyor. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa