Yerköy'de Jandarma Operasyonu: Fişek ve Kılıç Ele Geçirildi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Jandarma ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçtan fişek ve kılıç çıktı.

Jandarmanın arama yaptığı E.K. isimli şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 7.65 mm çapında 6 adet fişek ve 55 cm uzunluğunda bir adet kılıç ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre şahıs gözaltına alındı ve hakkındaki adli işlemler sürüyor. - YOZGAT