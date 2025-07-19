Yerköy'de Drift Atan Sürücüye 48 Bin TL Cezai İşlem

Yerköy'de Drift Atan Sürücüye 48 Bin TL Cezai İşlem
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde drift atan sürücüye, trafikteki tehlikeli davranışları nedeniyle 48 bin 315 lira ceza kesildi. Olay, Kırşehir Caddesi'nde meydana geldi ve sürücünün drift yaparkenki görüntüleri kameralar tarafından kaydedildi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde drift atan sürücüye 48 bin TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yerköy ilçesi Kırşehir Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde drift atan sürücü, kameralardan kaçamadı. Polis ekipleri, drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 48 bin 315 lira trafik cezası uyguladı.

Sürücünün trafikteki görüntüleri kameralar tarafından anbean kaydedildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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