Yozgat'ta 100 litre kaçak alkol ele geçirildi
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 100 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Şüpheli H.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan H.G. isimli şüphelinin iş yerinde aramalar yapıldı. Aramalarda 100 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - YOZGAT
