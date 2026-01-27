Haberler

Yozgat'ta 100 litre kaçak alkol ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 100 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Şüpheli H.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 100 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan H.G. isimli şüphelinin iş yerinde aramalar yapıldı. Aramalarda 100 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak

Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Fatih Altaylı cezaevi günlerini anlattı: Kahvaltı için avokado istedim, o da geldi

Cezaevi günlerini anlattı: Avokado istedim o da geldi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
İran riyali, dolar karşısında rekor düşük seviye olan 1,5 milyona geriledi

Böylesi hiç görülmedi! Bu gelişme bir ülkeyi küle çevirebilir
Mourinho Rafa'nın ardından Fenerbahçe'nin yıldızını da yanına alıyor

Rafa'nın ardından Fener'in yıldızının da kafasını karıştırdı