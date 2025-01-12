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Yerden sıçrayan taş can aldı

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Yerden sıçrayan taş can aldı Tıra yardım etmek istedi hayatını kaybetti Gaziantep'te çamura saplanan tıra yardım etmek isteyen 53 yaşındaki adam yerden sıçrayan taşın başına isabet etmesi sonucu canından oldu.

Yerden sıçrayan taş can aldı

Tıra yardım etmek istedi hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te çamura saplanan tıra yardım etmek isteyen 53 yaşındaki adam yerden sıçrayan taşın başına isabet etmesi sonucu canından oldu.

Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Nesimi mahallesinde tır parkında meydana geldi. İddiaya göre, çamura saplanan bir tırı kurtarmak için yardıma giden 53 yaşındaki Reşit Yıldırım, tırı kurtarma çalışması esnasında yerden sıçrayan taşın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 53 yaşındaki Yıldırım'ı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

34 günlük yaşam savaşını kaybetti

Sıçrayan taşın başına çarpması sonucu Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne getirilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan 53 yaşındaki talihsiz adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen 34 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Cenazesi ailesine teslim edildi

Hayatını kaybeden 53 yaşındaki Reşit Yıldırım'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgundaki işlemlerin ardından İslahiye Kayabaş köyünde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yerden sıçrayan taş can aldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - 3.Sayfa
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