Yer Türkiye! Dekoltesi yüzünden genç kadını mekandan attılar

Türkiye'de bir eğlence mekanı, dekolte kıyafeti nedeniyle bir kadını mekandan çıkardı. Üç kadın arkadaş, mekana gittiklerinde birinin kıyafeti gerekçe gösterilerek dışarı çıkarıldığını iddia etti.

"ARKADAŞIMI MEKANDAN ATTILAR"

Olay sonrası sosyal medyada video paylaşan arkadaş grubu, yaşadıkları duruma tepki gösterdi. Videoda konuşan genç kadınlar, "Arkadaşımı mekandan attılar. Hem de neden? Memelerim yüzünden. Şaka mıdır bu?" diyerek isyan etti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada yayılan video sonrası bazı kullanıcılar kadına tepki gösterirken bazıları da mekanın aldığı karar tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

- Atılmanız normal.

- Dekolte değil bildiğin abla üstü çıplak gelmiş.

- Bu dekolte giymemiş çıplak bu.

- isteyen istediğini giyer.