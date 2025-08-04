Yer Türkiye! Dekoltesi yüzünden genç kadını mekandan attılar

Yer Türkiye! Dekoltesi yüzünden genç kadını mekandan attılar
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Yer Türkiye! Dekoltesi yüzünden genç kadını mekandan attılar
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Zaman zaman yurt dışında haberlere konu olan dekolte yüzünden mekana alınmama olayı bu kez Türkiye'de yaşandı. 3 arkadaş gittikleri mekandan dekolte yüzünden atıldı. Olay sonrası video çeken 3 arkadaş, duruma isyan etti.

Türkiye'de bir eğlence mekanı, dekolte kıyafeti nedeniyle bir kadını mekandan çıkardı. Üç kadın arkadaş, mekana gittiklerinde birinin kıyafeti gerekçe gösterilerek dışarı çıkarıldığını iddia etti.

"ARKADAŞIMI MEKANDAN ATTILAR"

Olay sonrası sosyal medyada video paylaşan arkadaş grubu, yaşadıkları duruma tepki gösterdi. Videoda konuşan genç kadınlar, "Arkadaşımı mekandan attılar. Hem de neden? Memelerim yüzünden. Şaka mıdır bu?" diyerek isyan etti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada yayılan video sonrası bazı kullanıcılar kadına tepki gösterirken bazıları da mekanın aldığı karar tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

- Atılmanız normal.

- Dekolte değil bildiğin abla üstü çıplak gelmiş.

- Bu dekolte giymemiş çıplak bu.

- isteyen istediğini giyer.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıGökhan GÜLMEZ:

çok iyi olmuş. kadınların dünyasında yaşamıyoruz. her istediklerini yapabileceklerini düşünüyorlar. gram değerleri kalmadı. kucaktan kucağa

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

fıçı gibi eğlenmeye değil etini budunu sergilmeye gelmiş ama sergilemeye değer estetik bir şekli yok

Yorum Beğen87
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Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

helal olsun böyle işletmelerin sayısının artması dileği ile . nasıl bir zamana denk geldik birilileri sınava şort ve sütyen ile gider her yeri sergiletir, birileri var böyle mekanlara giymedikleri elbiseler ile sağını solunu gösterir . kadın dediğin ağır başlı olur edepli olur . özgürlük bedenini açıp sergilemek değil illa edep illa edep .

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Haber YorumlarıAhmet Hancer:

MEME DEĞİL YEM TORBASI DİZLERİNE DEĞECEK NERDEYSE

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Haber Yorumlarıoğuz:

memlekette şarlatan çoookkk

Yorum Beğen37
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