Yer Taksim! Yabancı uyruklu kadının erkek arkadaşına attığı tokadın sesi sokakta yankılandı

İstanbul Taksim'de kameralara yansıyan ve yabancı uyruklu bir kadının erkek arkadaşına tokat attığı anlara ilişkin video sosyal medyada gündem oldu. Genç kadının dakikalarca azarladığı arkadaşına attığı tokadın sesi sokakta yankılandı.

Sosyal medya İstanbul Taksim'de çekilen görüntüleri konuşuyor. Yabancı uyruklu bir kadının dakikalarca azarladığı erkek arkadaşına attığı tokada ilişkin video büyük ses getirdi.

YANINDAN GEÇENLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

Bir restoranın önünde sokaktaki kalabalığa ve yanından geçen otomobillere aldırış etmeden arkadaşıyla tartışma yaşayan genç kadın, neden çıktığı bilinmeyen tartışmanın alevlenmesiyle tokat attı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ UZAKLAŞTILAR

Erkek arkadaşının yüzünde patlayan tokadın sesi sokakta yankılanırken, ikili yaşadıkları gerilimin ardından hiçbir şey olmamış gibi bavullarını alarak yürümeye koyuldular.