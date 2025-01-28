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Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

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Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir şahıs, trans birey tarafından feci şekilde dövüldü. Ücret anlaşmazlığı yüzünden çıktığı öne sürülen kavga görüntülerinde yabancı uyruklu şahsın kanlar içerisinde kaldığı görülüyor.

İstanbul Esenyurt'ta trans birey ile yabancı uyruklu şahıs arasında ücret anlaşmazlığı yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşirken, görüntüler sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

"PARASINI VERMEMİŞTİR"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Parasını vermemiştir", "Erkek erkeğe dövüşmüşler", "Aklı olan trans bireylere bulaşmaz zaten", "İyi sadece dövüp bırakmış", "Dövdükten sonra üstüne niye yatmış?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMusalla Taşı:

1000 yıllık İslam diyarına bak kimler geziyor

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

vallahide billahide fatih kalksa bunları görse istanbulu bizansa geri verirdi

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

tarihte küfre kök söktürmüş çağ kapatıp çağ açmış islamın sancağını avrupaların ortasına kadar götürmüş bir milletin en kutsal şehrinin ortasında travestiler geziyor Allah bu milleti affetsin

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Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

hazır yerdeyken ve üsteyken borcunu tahsil etseymiş :)

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Haber YorumlarıDoğrucu:

Akpnin milli yerli topu :))

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Haber YorumlarıAlkurt:

Gözünü seveyim trans bireyin, yabancıya dersini vermiş, afferin kız..

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Haber YorumlarıMustafa Samet Cetin:

ezilmiş halkların mazlum demokratik renkli kültür mozaiği

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Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

kısasta hayat var keşke parasını başka şekilde tahsil etseydi :)

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Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Erkek erkeğe ufc dövüşü olmuş

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