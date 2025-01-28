Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

İstanbul Esenyurt'ta trans birey ile yabancı uyruklu şahıs arasında ücret anlaşmazlığı yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşirken, görüntüler sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

"PARASINI VERMEMİŞTİR"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Parasını vermemiştir", "Erkek erkeğe dövüşmüşler", "Aklı olan trans bireylere bulaşmaz zaten", "İyi sadece dövüp bırakmış", "Dövdükten sonra üstüne niye yatmış?" şeklinde yorumlar yapıldı.