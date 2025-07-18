Yer: İstanbul! Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar

Yer: İstanbul! Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
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Yer: İstanbul! Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
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İstanbul'da mahalle arasında park halindeki bir araçta uygunsuz şekilde bulunan iki kişiyi fark eden bir vatandaş, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bir kadın ve erkeği araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken yakaladı. O anlar vatandaş kamerası tarafından böyle kaydedildi.

İstanbul'da akşam saatlerinde mahalle aralarında dolaşan bir vatandaş, park halindeki bir aracın içinde uygunsuz davranışlarda bulunan iki kişiyi fark etti. Durumu hemen polise bildiren vatandaş, çevredekilerle birlikte olay yerine ekiplerin gelmesini bekledi.

POLİS, İLİŞKİYE GİRERKEN YAKALADI

Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, şahsı ve yanındaki kadını araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken yakaladı. Vatandaşlardan biri tarafından kayda alınan o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıYakup Ayfer:

oteller pahalı ekonomi bozuk almasa yapmazlardı diye bu ahlaksıLığızı kimler meşrulaştıracak diye çok merak ediyorum. markete gidince yada döviz bürosuna gidince bana 100 dolarlık ahlak mı ver diyor bunlar yazık yaa. nesil bozuluyor Allah ıslah etsin

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Araç içinde yakalanan adam polise, abi tam geliyordu sen geldin..

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Haber YorumlarıEmir Emir:

ARAÇ IÇERİSİNDE CİNSEL İLİŞKİ YANLIŞ,KANUNEN CAMLAR TAMAMEN KAPALI,ARALIK DAHİ OLMAYACAK,KAPI KİLİTLİ İSE İLİŞKİYE GİRENLERE İSLEM YAPAMAZSINIZ.BEN DEMİYORUM KANUNLAR DİYOR.

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Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Değişik yer ve zamanlarda şahit olduğum iki olay 1.bayanın birisi piknik yapılan yerde çocuğunun bezini degistirirken insanımız çok pis ne bulurlarsa atmışlar diye dert yanarken elindeki pis bezi fırlatıp attı.2. Arac muayesinde beklerken abi Almanyada araç muayeneleri çok titiz yapılıyor, burada bakmıyorlar bile dedi, muayeneye girdi eksiği çıktı, sağa sola küfürler savurarak mekanı terk etti. Yani ne anlatırsanız anlatın, biz buyuz kardeşim. Kendimiz çok farklıymış gibi davranmayalım.

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Araba da sıkışmek suç mu? Mesela bodrumda yatta yapsan bu işi polis basar mı?

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