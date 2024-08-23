Üye Girişi
Haberler

Yer: Giresun! Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da yol kenarında alev alev yanan 2016 model aracı kayda alan bir vatandaşların yaptığı yorumlar olayı gölgede bıraktı. Aracın neden yandığıyla değil de kapılarının erimesiyle ilgilenen vatandaşlar uzun uzun yorumlar yaptı.

Şebinkarahisar- Giresun kara yolunda alev alev yanan aracın kapısı ve jantları eridi. O anları cep telefonu ile kayda alan vatandaşların yorumları ise olayı gölgede bıraktı.

"BÖYLE BİR ŞEY NASIL OLABİLİR?"

Aracın 2016 model bir araç olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Kapıları yok şu anda... Gördüğünüz gibi arabada kapı yok. Çok enteresan bir şey. Jantlar bile erişimiz. Bu kadar ucuz mu yani? Böyle bir şey nasıl olabilir? Kapılar ve jantlar erimiş durumda... Ön kaput bile erimiş" ifadelerine yer verdi.

"NEDEN YANDIĞI ARAŞTIRILSIN"

Kısa sürede gündem olan görüntülerin altına "Kapılar nasıl eridi lan?", "Neden yandığı araştırılsın", "Bütün ilginçler bizim ülkede", "Adam haklı nasıl eriyor gerçekten" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

3-sayfa Giresun Giresun Güvenlik Haberler.com Özel 3.Sayfa Otomobil Haberler

500

Yorumlar (4)

Yalçın Karaduman:

Tek derdin kapımı abicim Araba kül olmuş :)

9
5
yanıtYanıtla
Fatih Sultan:

Alüminyumun tenekeden daha değerli olduğunu bilmiyor haliyle

0
0
yanıtYanıtla
ciziri :

arac degil yürüyen tabut...

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Celta Vigo Valencia CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Celta Vigo Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla Villarreal CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Sevilla Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG Montpellier CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? PSG Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Göztepe CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Alanyaspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title