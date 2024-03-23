Yer: Esenyurt! Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı

İstanbul Esenyurt'ta kocası başka bir kadınla okey masasında gören kadın, öfkeden deliye döndü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlarda kadın önce kocasına daha sonra da yanındaki kadına saldırdı.

"ABLAM DAHA İYİSİ YAPILAMAZDI"

Çevredeki vatandaşlar ise olan biteni şaşkınlıkla izledi. Sosyal medyada gündem olan videonun altına "Sadık kalamayacaksanız evlenmeyin kardeşim", "Seni seviyorum demenin en güzel şekli", "Kulağım çınladı lan", "İyi oldu en azından hesaptan yırttı", "Ablam daha iyisi yapılamazdı" şeklinde yorumlar yapıldı.