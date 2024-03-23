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Yer: Esenyurt! Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı

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İstanbul Esenyurt'ta kocası başka bir kadınla okey masasında gören kadın, öfkeden deliye döndü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlarda kadın önce kocasına daha sonra da yanındaki kadına saldırdı.

"ABLAM DAHA İYİSİ YAPILAMAZDI"

Çevredeki vatandaşlar ise olan biteni şaşkınlıkla izledi. Sosyal medyada gündem olan videonun altına "Sadık kalamayacaksanız evlenmeyin kardeşim", "Seni seviyorum demenin en güzel şekli", "Kulağım çınladı lan", "İyi oldu en azından hesaptan yırttı", "Ablam daha iyisi yapılamazdı" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (9)

Gerard Dirivia:

Halka açık bir ortamda okey oynuyor, kadının kim olduğunu bilmeden bu tepki ne lan böyle. Karşısındaki adamın sevgisili belki. Tam bir çingene tepkisi.

79
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Tolga Tplg:

Şimdi bu kadın suçlu erkeğe şiddet uyguluyor. Kadın yapınça sorun yok erkek vurunça kadına şiddet. Adam şikayetçi olmalı. Bir suç işledi kadın.

77
7
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Zebra 21:

Esenyurt ta sıradan bir gün işte

58
3
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MEHMET K.:

Adam tam da okeye dönüyormuş. Evde kıyamet kopacak gibi

38
1
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Vatandaşın biri:

Kapalı bacım be

28
1
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Demir Acer:

Yaz kizim)))

19
0
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o zen:

Ne terbiyesiz bi kadın. Ne yapıyor adam sanki yatakta mı yakaladın. Cahillikte her geçen gün daha da yükseltiyoruz çıtayı. Dünyada tekiz

4
6
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Davut :

dominant teyze

1
0
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Hans Peter:

Aradan cok kisa bir zaman gecmeden yine Negativ haber yine Esenyurt.

1
0
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