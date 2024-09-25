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Yenişehir'deki Yangına Havadan ve Karadan Müdahale

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Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Akdere ve Papatya kırsalında çıkan yangına, itfaiye ekipleri ile helikopterle müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.

Yenişehir'de çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Akdere ve Papatya kırsalında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Yenişehir'de bugün saat 16.00 civarında çıkan yangına Bursa ve Bilecik ilçelerindeki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Bursa İl jandarma komutanlığına bağlı yangın söndürme helikopteri de katıldı.

Yangının başladığı bölgeye giden Yenişehir Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, "İlçemize bağlı Akdere ve Papatya kırsal mahallelerimize bağlı ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerimiz anında müdahale ettiler. Şu an itibarıyla yangın kontrol altına alınmıştır" diye konuştu.

Yenişehir'deki Yangına Havadan ve Karadan Müdahale
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH AK - 3.Sayfa

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