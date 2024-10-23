Yenipazar'da Kamyonet Takla Attı: 2 Yaralı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde refüje çarpan kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Yenipazar ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenipazar merkezden Sultanhisar'a seyir halinde olan M.A. idaresindeki 09 AJJ 076 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından refüje çarpıp takla attı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atarak ters dönen kamyonetin içindeki sürücü M.A., yolcu konumunda bulunan O.A., itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan iki kişi ambulansla Yenipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN