Yenimahalle'de Hafif Ticari Araç Yangını
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeki bir hafif ticari araçta yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, seyir halindeki bir hafif ticari araçta yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Yenimahalle'de seyir halindeki bir hafif ticari araçta yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve otomobil sürücü yaparken, olay itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma sürüyor. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa