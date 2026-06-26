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Ankara'da bekçiye bıçakla saldıran şahıs etkisiz hale getirildi

Ankara'da bekçiye bıçakla saldıran şahıs etkisiz hale getirildi
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Ankara Yenimahalle'de sallama bıçakla bir kişiyi kovalayan ve ardından bekçiye saldıran şahıs, uyarı ateşine rağmen saldırıya devam edince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sallama bıçakla bir kişiyi kovalayan ve ardından görevli bekçiye saldıran şahıs, silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, gece saatlerinde Yenimahalle Kentkoop Mahallesi Batıkent Bulvarı üzerindeki Meydan AVM önünde meydana geldi. İddialara göre, M.T. isimli şahıs, elindeki sallama bıçakla iş arkadaşı İ.H.A.'yı kovalamaya başladı. Bu sırada bölgede görevli bekçi ekipleri olaya müdahale etti.

Şahsa önce sözlü uyarıda bulunulduğu, ardından bir el havaya uyarı ateşi açıldığı öğrenildi. Ancak M.T.'nin elindeki kesici aletle bu kez görevli bekçiye yönelmesi üzerine bekçinin silahını kullandığı ve şüphelinin sol bacağından yaralanarak etkisiz hale getirildiği bildirildi. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen yaralı M.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda kullanılan kesici alet muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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