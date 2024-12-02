Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen Satılmış Çim'in ölümünde dikkat çeken detay
Küçükçekmece'de bir aracın içinde ölü bulunan Satılmış Çim'in "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında adı geçtiği ve kayıp olarak öğrenildi. Olayla ilgili başsavcılık soruşturma başlattı. Cansız bedeni bulunan Çim'in sağ kol bileğine iki adet iğne vurulmuş olması ise dikkat çekti.
Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ismi geçen Satılmış Çim Küçükçekmece'de bir aracın içinde ölü bulundu. Başsavcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Küçükçekmece'de dün bir şahıs aracın içinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından şahsın 2 gündür kayıp ilanıyla aranan Satılmış Çim'e ait olduğu ortaya çıktı. Çalışmaların devamında Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçtiği ve kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu olarak çalıştığı öğrenildi.
SAĞ KOL BİLEĞİNDE İKİ ADET İĞNE İZİ
Sağ kol bileğine iki adet iğne vurulan Çim'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.