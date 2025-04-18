Yenidoğan Çetesi davasında Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit eden şahıs iş insanı çıktı

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticileri ve üyelerine yönelik soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in makamında tehdit edilmesine ilişkin ikinci dalga operasyon düzenlendi.

"HAKİM SAVCI TANIMAM, SIKAR GEÇERİZ" DEMİŞTİ

Cumhuriyet savcısına yönelik "Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz. En temizi yurt dışından tetikçi getirmek" şeklinde tehditte bulunan iş insanı Gökhan G. ikinci dalga operasyon kapsamında yakalandı.

SAVCIYI TEHDİT EDEN İŞ İNSANI TUTUKLANDI

Bazı sanıkların tahliyesi için 100 bin dolar karşılığında pazarlık yaptığı belirlenen iş insanı Gökhan G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KİŞİSEL VERİLERİ SAĞLAYAN ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

Öte yandan, düzenlenen operasyon ile yakalanan bir başka şüpheli Zeynep K'nin ise bir GSM şirketinde çalıştığı ve savcıya yönelik tehditlerde bulunan Mustafa Kemal Zengin ile birlikte hareket ederek kişisel verileri sağladığı tespit edildi. Zeynep K. hakkında ev hapsi kararı verildi.