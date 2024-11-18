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Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir

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İstanbul'da çok sayıda bebeğin ölümüne sebep olan Yenidoğan Çetesi'nde sanıklar hakim karşısına çıkarken, bir çete avukatı mahkemede skandal ifadeler kullandı. Çete avukatı, "Türkiye'de böyle bir yargısız infaz görülmemiştir. Müvekkillerimiz hem psikolojik hem de fiziksel şiddet görüyor. Toplumun sinir uçlarıyla oynanıyor. Televizyonlarda bu insanlar yargılandı." dedi.

İstanbul'da ilk kez hakim karşısına çıkan Yenidoğan Çetesi'nin bir avukatı duruşma salonunda skandal sözler sarf etti. Avukat, " Türkiye'de böyle bir yargısız infaz görülmemiştir. Müvekkillerimiz hem psikolojik hem de fiziksel şiddet görüyor. Toplumun sinir uçlarıyla oynanıyor. Televizyonlarda bu insanlar yargılandı." dedi.

YENİDOĞAN ÇETESİ HAKİM KARŞISINDA

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı olduğu özel hastanelere sevk ederekhaksız kazanç sağlayan ve ihmalli davranışlarda bulmalarına neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılanmasına başlandı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında 22'si tutuklu toplam 47 sanık hakim karşısına çıktı.

"TELEVİZYONDA BU İNSANLAR YARGILANDI"

Mahkemede ilginç anlar yaşandı. Yenidoğan Çetesi'nin bir avukatı, müvekkillerine haksızlık yapıldığını iddia ederek, "Türkiye'de böyle bir yargısız infaz görülmemiştir. Müvekkillerimiz hem psikolojik hem de fiziksel şiddet görüyor. Toplumun sinir uçlarıyla oynanıyor. Televizyonlarda bu insanlar yargılandı." dedi.

"İDDİNAMEYİ SOSYAL MEDYADA GÖRDÜK"

Bir başka sanık avukatı ise "Dosya medyatik oldu. İddianameyi sosyal medyada gördük. Ciddi töhmet yaratıldı. Siyasi show haline geldi ve ciddiyetini kaybetti. Siyasi partilerin katılım talebini reddedin" ifadelerini kullandı.,

Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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