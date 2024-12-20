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"Yenidoğan Çetesi" ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı

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"Yenidoğan Çetesi" soruşturması kapsamında, 13 hastane ve 3 şirkette TMSF kayyum olarak atandı.

"Yenidoğan Çetesi" ile ilişkili 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı.

TMSF GÖREVLENDİRİLDİ

Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla çeteyle ilişkili hastane ve şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak görevlendirildi.

Yenidoğan Çetesi İle İlişkili Hastanelere ve Şirketlere Kayyum Atandı

"GEREKLİ ÇALIŞMALARA İVEDİLİKLE BAŞLANDI"

TMSF'den yapılan açıklamada, güvenilir kamu sağlığı hizmetlerinde aksama olmaması için, Fon Kurulunun kararıyla ilgili hastanelerin yeni yöneticilerinin görevlendirildiği, atanan tecrübeli ekiplerin hastane ve şirketlerde gerekli çalışmalara ivedilikle başladığı bildirildi.

TİCARET SİCİL GAZETESİ'NDE YAYIMLANDI

Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kayyum atama kararının, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Kayyum olarak atandığımız 13 Hastane ile 3 Şirket Kurumumuzun resmi internet sitesindeki 'Kayyum Olunan Şirketler' listesine eklenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Umut Halavart - 3.Sayfa
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